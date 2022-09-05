Разработать скрипт или программу для мониторинга раздела новостей Вконтакте по заданным ключевым словам. Программа должна уведомлять в реальном времени о новых записях, отправляя ссылки и сигналы на почту. Ожидаются предложения по реализации данного функционала.
Помочь разработать AI friend , обучить модель на GPT-3
Предпочтительным выбором будет кандидат с опытом подобной работы
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