Требуется разработка приложения для фотостойки на Windows 10, использующего SDK Canon. Приложение должно делать фотографии, накладывать фильтры, вставлять фото в темплейты и распечатывать. Серверная часть и API будут предоставлены. Необходимо учитывать конфигурацию для печати и сохранения фото. Графика для интерфейса будет предоставлена в формате PSD или PNG.