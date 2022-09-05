Скрипт/программа/бот для Вконтакте

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Закрыт6 заявок360 просмотров

Вконтакте есть раздел поиск новостей ,нужна программа которая будет мониторить в реальном времени этот раздел по определенным словам и как человек что то напишет, программа присылает сигнал и ссылку на этого человека, на почту например,задумка такая,жду предложения

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