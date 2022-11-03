Напишу программу любой сложности
Напишу программу любой сложности, знаю несколько языков
программирования, C#, C++, Python, JavaScript, VBS. Опыт работы в
программировании более 5-ти лет. Раньше работал на другом сайте фриланс, есть
множество реализованных проектов, смотрите мои работы. В случаи заказа
программы, после реализации даю заказчику проверить работу ПО (демонстрационную
версию с полным функционалом) на своем компьютере, доработка в процессе
тестирования, если Вас все устроит, то после оплаты получаете полную версию
программы. Так же имею опыт работы в создании сайтов и их настройке.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#772
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Google Analysis28 просмотров
- New Facebook Alerts20 просмотров
- Parser Amazon25 просмотров
- Checking Amazon18 просмотров
- Excel for Amazon21 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
HTMLПарсинг данных
Быстро, четко, профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи, оплата сразу по факту
$15
10 баллов
3 года назад
Очень хорошо сделал
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплатил
Прикладное ПО
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#104