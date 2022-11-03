Напишу программу любой сложности

Напишу программу любой сложности, знаю несколько языков

программирования, C#, C++, Python, JavaScript, VBS. Опыт работы в

программировании более 5-ти лет. Раньше работал на другом сайте фриланс, есть

множество реализованных проектов, смотрите мои работы. В случаи заказа

программы, после реализации даю заказчику проверить работу ПО (демонстрационную

версию с полным функционалом) на своем компьютере, доработка в процессе

тестирования, если Вас все устроит, то после оплаты получаете полную версию

программы. Так же имею опыт работы в создании сайтов и их настройке.