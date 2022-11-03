Sersey

Сергей Sersey

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Напишу программу любой сложности

Напишу программу любой сложности, знаю несколько языков

программирования, C#, C++, Python, JavaScript, VBS. Опыт работы в

программировании более 5-ти лет. Раньше работал на другом сайте фриланс, есть

множество реализованных проектов, смотрите мои работы. В случаи заказа

программы, после реализации даю заказчику проверить работу ПО (демонстрационную

версию с полным функционалом) на своем компьютере, доработка в процессе

тестирования, если Вас все устроит, то после оплаты получаете полную версию

программы. Так же имею опыт работы в создании сайтов и их настройке. 

#5Создание баз данных
#31Парсинг данных
#84HTML
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#772
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_1689246126118
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Парсинг определенных данных из HTML кода веб страницы
HTMLПарсинг данных
Быстро, четко, профессионально. Рекомендую.
Хороший заказчик, всегда на связи, оплата сразу по факту
Ответный отзыв
flaney_365
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нужно создать телеграм бота
Очень хорошо сделал
Отличный заказчик, оплатил
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#104