flaney_365

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Нужно написать программу для mac/windows, рассылающую приглашения на сайте международного агентства знакомств. Просьба писать только тем, кто знает специфику данной сферы. жду предложений сделать в кратчайшие сроки есть программы которые можна скопировать или посмотреть что-то у ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
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