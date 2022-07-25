flaney_365

Роман Олійник flaney_365

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Бот для брачного агентства

    Нужно написать программу для mac/windows, рассылающую приглашения на сайте международного агентства знакомств. Просьба писать только тем, кто знает специфику данной сферы. жду предложений сделать в кратчайшие сроки есть программы которые можна скопировать или посмотреть что-то у ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Нужно красиво оформить инстаграм страницу с 0

    основная задача оформить страничку в инстаграме, добавить посты также нужно знание фотошопа для создания фото также нужно будет написать текст на посты, примеры инстаграм страниц других компаний я предоставлю нужно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Програма для macos

    Нужно создать программу которая сможет открывать много автономных вкладок в гугле, тоесть что бы в одном окне можна было залогинитися  на одном сайте с 10 + аккаунтов программа для  примера у нас есть можна полностью ее ...

    macOS
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад
Отзывы фрилансеров
Sersey
Сергей 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$15
9 баллов
год назад
Нужно создать телеграм бота
Отличный заказчик, оплатил
Очень хорошо сделал
Ответный отзыв