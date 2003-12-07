kirill_tabunov

Обработка данных / Любые скрипты на Python / Обучение моделей машинного обучения и нейросетей / Парсинг сайтов / Разработка телеграмм ботов
PythonОбработка данных (Numpy, Pandas, Scipy, Sympy)Визиуализация данных (Matplotlib, Seaborn)Машинное обучение (Sklearn, Xgboost)Глубокое обучение (Tensorflow, Pytorch)Бэкенд разработка (Django)Разработка телеграмм ботов (Aiogram, Telebot)Парсинг сайтов (BeautifulSoup)Администрирование сервера (Linux, Docker)SQL, Git, Excel
Заказы страюсь выполнять в срок, иначе уменьшаю оплату. Цены на все заказы договорные.