kirill_tabunov

Кирилл kirill_tabunov

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка данных / Любые скрипты на Python / Обучение моделей машинного обучения и нейросетей / Парсинг сайтов / Разработка телеграмм ботов

  • Python
  • Обработка данных (Numpy, Pandas, Scipy, Sympy)
  • Визиуализация данных (Matplotlib, Seaborn)
  • Машинное обучение (Sklearn, Xgboost)
  • Глубокое обучение (Tensorflow, Pytorch)
  • Бэкенд разработка (Django)
  • Разработка телеграмм ботов (Aiogram, Telebot)
  • Парсинг сайтов (BeautifulSoup)
  • Администрирование сервера (Linux, Docker)
  • SQL, Git, Excel

    • Заказы страюсь выполнять в срок, иначе уменьшаю оплату. Цены на все заказы договорные.