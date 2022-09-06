​Есть необходимый формат отчётов. Необходимо создать таблицу в Google Таблицах(Google Sheets), согласно требований описанных в ТЗ, которое прикреплено к задаче.

⭐ Пожалуйста, откликайтесь только если у Вас достаточно опыта для реализации необходимого функционала. Опыт создания подобных фин.отчётов - будет плюсом, укажите в отклике, если такой имеется.

 Если какие-то функции очень сложны/невозможно реализовать - пишите, обсудим

 Интересует удобная и качественная работа: если для добавления каждой новой строки нужно вручную менять диапазон, делать доп.настройки - это не то, что нужно (пример такой ситуации - есть в ТЗ).

▶️ Есть ТЗ онлайн, или смотрите прикрепление: https://agenda-prod.notion.site/Google-Sheets-e9c26cc62329454aaa480aa78250d72c