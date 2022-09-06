Требуется разработать программу для ловли свободных дат и времени на сайте регистрации. Программа должна автоматически заполнять данные пользователя, обходить капчу и обеспечивать возможность групповой регистрации. Необходимо учитывать три раздела для записи. Цена договорная.
Настроить видео связь в локальной сети
Нужно решение для видеосвязи 2х устройств в локальной сети, жду предложений. IP-телефония, SIP.
Заявки фрилансеров
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