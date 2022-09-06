Настроить видео связь в локальной сети

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Закрытнет заявок335 просмотров

Нужно решение для видеосвязи 2х устройств в локальной сети, жду предложений. IP-телефония, SIP.

3 года назад
andrynolove
Андрей 
34 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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