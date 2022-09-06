Есть сайт на котором в 24:00 и в 6:00 появляются свободные даты + время на он-лайн регистрацию.

Много желающих и тяжело словить свободную дату и время

Нужна программа для ловли такой даты и времени - быстро, что бы успеть зарезервировать перед кем-то

Сайт который интересует конкретно

http://rejestracjapoznan.poznan.uw.gov.pl/

Для того что бы зарегистрироваться просит о почте электронной, имя и фамилия и номер телефона - эти данные должны будут в программе вписываться сначала, а потом программа должна быстро найти ближайшую дату и зарегистрировать человека.

Должна быть возможность в программе так же зарегистрировать группу на один и тот же день 2-3 человека (по времени один за одним)

Для подтверждения также есть капча

Конкретно интересует регистрация на вот этих отделах сайта - (фотография добавлена в прикрепленных файлах)

В программе так же сначала должно быть указано куда конкретно регистрируется человек (разделы смотри на фото в прикрепленном файле) их есть 3:

1. CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu

2. CUDZOZIEMCY - Złożenie wniosku: pobyt czasowy / stały / rezydenta UE, wydanie / wymiana karty pobytu, świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

3. CUDZOZIEMCY - Uzyskanie stempla (pieczątki) w paszporcie (wyłącznie wnioski ze statusem pozytywna weryfikacja formalna)

Цена договорная