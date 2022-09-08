Программа на Python для управления софтом на Google App Engine

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки401 просмотр

Приветствую, дорогие специалисты.

Задача у нас следующая: есть софт, который мы ставим своим клиентам в квест-комнаты. Софт работает с железом, управляя, по сути, элементами умного дома: датчиками, освещением, звуком и прочим.

Нам нужно написать программу на Python, которая на сервере контролировала бы все запущенные софты. Через get запросы получая данные о запуске, остановке, перезапуске, деинсталлировании софта. Графический интерфейс нужен, тз на него будет.

Само задание пока что описываю своими словами, но вы будете в итоге работать с инженером, который профессиональным языком расскажет вам всё, что нужно. Проблем с тех. частью не будет, а многие вопросы будут закрываться быстро и легко.

Подробное ТЗ от инженера высылаю выбранным специалистам для более точной оценки работ, сроков и стоимости.

Размещаем мы все на Google App Engine. Обязателен опыт работы с этой платформой.

Спасибо за адекватные предложения.

Python
3 года назад
yanyanlevin
Ян Левин 
34 года
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