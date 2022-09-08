Требуется разработка простого приложения на C# WPF для записи видео. Имеется техническое задание, бюджет составляет 110$. Срок выполнения 2-3 дня. Оплата производится сразу по факту завершения работы без авансов.
Программа на Python для управления софтом на Google App Engine
Приветствую, дорогие специалисты.
Задача у нас следующая: есть софт, который мы ставим своим клиентам в квест-комнаты. Софт работает с железом, управляя, по сути, элементами умного дома: датчиками, освещением, звуком и прочим.
Нам нужно написать программу на Python, которая на сервере контролировала бы все запущенные софты. Через get запросы получая данные о запуске, остановке, перезапуске, деинсталлировании софта. Графический интерфейс нужен, тз на него будет.
Само задание пока что описываю своими словами, но вы будете в итоге работать с инженером, который профессиональным языком расскажет вам всё, что нужно. Проблем с тех. частью не будет, а многие вопросы будут закрываться быстро и легко.
Подробное ТЗ от инженера высылаю выбранным специалистам для более точной оценки работ, сроков и стоимости.
Размещаем мы все на Google App Engine. Обязателен опыт работы с этой платформой.
Спасибо за адекватные предложения.
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