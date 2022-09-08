Вот по этой ссылке размещена программа на гит Хабе. https://github.com/Topinambur223606/PixelPlanetTools

Мне нужно что бы вы смогли запустить этого бота, проверили его на работоспособность, и объяснили как мне его запустить (если понадобиться, то скинули программу мне) Заранее спасибо!