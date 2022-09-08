Требуется разработка приложения на WPF для записи видео с камеры. Задача включает создание простого интерфейса и выполнение в срок 2-3 дня. Бюджет составляет 100$. Оплата производится сразу по факту выполнения работы.
Нужно запустить программу с гит хаба и объяснить как это сделать.
Вот по этой ссылке размещена программа на гит Хабе. https://github.com/Topinambur223606/PixelPlanetTools
Мне нужно что бы вы смогли запустить этого бота, проверили его на работоспособность, и объяснили как мне его запустить (если понадобиться, то скинули программу мне) Заранее спасибо!
Заявки фрилансеров
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