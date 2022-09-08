Нужно запустить программу с гит хаба и объяснить как это сделать.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки458 просмотров

Вот по этой ссылке размещена программа на гит Хабе. https://github.com/Topinambur223606/PixelPlanetTools 

Мне нужно что бы вы смогли запустить этого бота, проверили его на работоспособность, и объяснили как мне его запустить (если понадобиться, то скинули программу мне) Заранее спасибо!

3 года назад
guest_16626656236392
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Борисов
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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