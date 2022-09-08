В системе мониторинга транспорта необходимо доработать отчет по передвижению объектов на карте.

11.09.2022 0:53 55.720413 37.381954 78.60 162.64 - текущий формат строчки отчета, то есть приведены точки за период, здесь указано время, дата, долгота, широта, скорость движения, и направление.

нужен формат отчета о перемещениях следующий:

стобцы: дата время, адрес с точкой откуда началось движение, дата время, адрес с точкой куда переместился объект, время в движении, пробег.

также отобразить места тоянок и длительность стоянки, в текущем отчете есть столбцы с информацией.

получить улицы по координатам можно в сервисе

https://dadata.ru/api/geolocate/?utm_source=habr&utm_medium=post&utm_campaign=467787&utm_content=first#usage

сайт создан на Yii2

расчет расстояния между точками есть на сайте, так как есть пример расчета проеденного маршрута за период.