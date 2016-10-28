whitemage

Александр Аксенов whitemage

 
40 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Скрипт на php c get запросом
Сотрудничество на высоте. Рекомендую!
Михаил порадовал результатом сотрудничества. обозначил сроки, время для общения, держал меня в курсе происходящего. Довел скрипт до состояния полностью рабочего в боевых условиях. Рекомендую конечно, буду обращаться в будущем.
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gev-pro
Геворг 
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)
$1
10 баллов
6 лет назад
Исправить ошибки формы интернет магазина на Wordpress
Очень хороший заказчик , было приятно работать. Рекомендую
Спасибо за проделанную работу, все работает как и требовалось, исполнитель справился быстро.
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apw357
48 летШвейцария
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Доработать функционал сайта на php
Как всегда, отличное сотрудничество!
Все было сделано быстро, с первого дубля, без лишних вопросов, что говорит уже о мастерстве исполнителя. Постоянно обращаюсь за помощью, когда Александр свободен.
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apw357
48 летШвейцария
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка сервиса с яндекс картой
Отличный заказчик, работается хорошо!
Александр оперативно и качественно выполнил проект. Отзывчивый и ответственный исполнитель, рекомендую.
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quager
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Распарсить данные в запросе: расчет длины маршрута в городе
Отличный заказчик. Приятно работать. Выплаты сразу же по результату. Рекомендую!
Евгений оперативно сделал мне функцию, понравилось что он всегда был на связи, что очень важно при удаленной работе, отвечал на любые мои вопросы. Рекомендую.
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