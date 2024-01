стоит Asterisk 11.17.1 built by palosanto @ rpmbuild32-2.elastix.palosanto.com on a i686 running Linux on 2015-04 необходимо написать скрипт, который подсчитывает сколько раз в сутки, какой пользователь взял трубку в астериске заведено около 5 учеток для обработки входящих звонков, ...