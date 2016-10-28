Есть сайт, адаптированный под мобильные устройства, необходимо создать приложение под IOS на его базе. размещать его в App Store не обязательно в дальнейшем, главное чтобы приложение работало на iphone чтобы по ссылке можно было скачивать и устанавливать приложение ...
Александр Аксенов whitemagewhitemage
- Мобильные приложения10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
В системе мониторинга транспорта необходимо доработать отчет по передвижению объектов на карте. 11.09.2022 0:53 55.720413 37.381954 78.60 162.64 - текущий формат строчки отчета, то есть приведены точки за ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
[table]ЗадачаРаботает система спутникового мониторинга транспорта, и есть сервер ретрансляции данных в стороннюю платформу, рассчитанный только на одну платформу(шлет только на один IP адрес), нужно сделать так, чтобы сервер мог отправлять на несколько платформ, то есть ...Системное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
стоит Asterisk 11.17.1 built by palosanto @ rpmbuild32-2.elastix.palosanto.com on a i686 running Linux on 2015-04 необходимо написать скрипт, который подсчитывает сколько раз в сутки, какой пользователь взял трубку в астериске заведено около 5 учеток для обработки входящих звонков, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
необходимо сконфигурировать GOIP1 и Asterisk(freepbx) для приема и совершения исходящих звонков, шлюз заведен в сеть, доступ есть из вебки, сервер телефонии предварительно настроен для работы, доступ есть по веб.Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
нужен скрипт отправляющий get запросы по http есть файл со списком номеров скрипт идет по файлу и производит запросы по отправке смс через goip шлюз посредством запросов есть пример запроса все работает в локально сети результаты отправки скрипт пишет в ...Завершен3 года назад
Есть программа , которая отправляет смс через HTTP протокол, нужно подключить отправку по SMPP, исходники на C#, программа делает запросы к бд, в которой крутятся заявки, при необходимости она осуществляет отправку смс клиентам.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
http://absolutplast.ru/ http://absolutplast.ru/category/входные-пластиковые-двери/ нестабильно работает механизм оформления заказа, то проходит заказ, то нет после первого оформления заказа, выскакивает сообщение ваша корзина пустаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать два однотипных банера gif. Размер ш130в235 пикселей. Менее 100КБ Используя логотип компании. Тема пластиковые окна. Один банер с контактами одного города, другой другого. По два-три слайда. Верх: логотип везде(absolutplast.ru) и номер телефона: омск: 509288 ...Баннеры14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт, желательно без потерь в функциональности, сократить время ответа, чтобы сайт проходил успешно тесты на отклик. Сайт на wordpress http://absolutplast.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт gdegazel.ru/gps demo 1234 Необходимо в форме отчетности за период сделать учет часового пояса. Отчет формирует вывод трека за период и километраж. На карте в точках указано время +6 всегда и сама форма воспринимает время только ...Завершен6 лет назад
Есть сайт мониторинга транспорта http://gdegazel.ru/gps demo 1234 необходимо в профиле юзера добавить возможность выбора часового пояса.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
есть проект на студии, Си Шарп, нужно просто скомпилировать ехе файл после модификации кода. Предоставляю исходники и код который нужно модифициовать.(у меня не установленна нужная студия)Системное программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
описание протокола во вложении. Необходим работающий кусок кода для вставки в проект под C#Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть Сайт с услугой, за которую ежемесячно снимается абон плата. К сайту была привязана система оплаты через интернет эквайринг. Но банк закрылся. Необходимо заменить робокассой. Сайт на ПХП. gdegazel.ru/gps demo 1234Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется Elastix, шлюзы GOIP(6 штук). Необходимо создать учет статистики поступающих звонков. С каждой сим карты фиксировать кол-во поступающих звонков.Системное программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть страничка для наблюдения за транспортом gdegazel.ru/gps demo 1234 Необходимо на базе Bootstrap стилей переверстать ее для удобного использования в мобильных браузерах.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт для бронирования мест в автобусах(диспетчером), для автоматизации процесса. Пользователи: диспетчер, водители, директор. Диспетчер принимает заявки на автобусы, записывает клиентов на рейсы. Водители отмечают посадку клиентов в автобус. Директор получает отчеты. Таблицы: Владельцы автобусов Автомобили(марка, вместимость) Водители(ФИО, логин, телефон) Заявки(звонки оформляются в виде заявок, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
после удаления apache с сервера, и повторной установки перестал работать веб сервер. Centos 6 ОС. при заходе на сайт выдает ошибку 500.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо в сервисе мониторинга транспорта добавить функцию окраски значка в красный цвет, при превышении 80км\чЗавершен7 лет назад