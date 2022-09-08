Приложение на WPF для работы с записью видео с камеры

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки311 просмотров

Приложение на WPF для работы с записью видео с камеры

Бюджет 120$ Сроки 2-3 дня, простой интерфейс, имеется ТЗ

Оплата сразу по факту работы БЕЗ авансов

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3 года назад
createrwebst
Андрей 
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