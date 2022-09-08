Написать скрипт lua для игры Friday Night Funkin

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Закрыт1 заявка559 просмотров

Привет! В игре FNF при включении бота нужно создать имитацию игры чтобы казалось что играет человек а не робот. Для этого нужно чтобы менялись количество очков в нижней части экрана а также надписи по типу 'Great', 0.9 //From 80% to 89% 'Sick!', 1, //From 90% to 99% . Я не разбираюсь в коде и можно ли прописать такие функции с помощью луа но удалять этот бар возможно через луа а также один скриптер прописал такой скрипт который выводит эту панель в боковую часть https://gamebanana.com/tools/9288 .

Сам исходный код игры на https://github.com/ShadowMario/FNF-PsychEngine/tree/main/source

#lua

3 года назад
guest_16627526958389
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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