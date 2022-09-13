Парсер avito

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок230 просмотров

Нужно написать парсер авито,(раздел посуточная аренда) который будет парсить ссылки на аккаунты, а по запросу выдавать телефоны объявлений данного аккаунта

3 года назад
guest_15924822942514
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Віталій
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Владимир
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диас
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
3 года назад
Лучший программист апреля

  • Похожие заказы

  • ПО на WPF для работы с записью видео с камеры

    $250

    Требуется разработка прикладного ПО на WPF для записи видео с камеры. Необходим простой интерфейс, срок выполнения - 4 дня. Бюджет составляет 250$. Ожидаются первые результаты сегодня, оплата производится сразу по факту работы без авансов.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Full Stack PHP

    Ищем Full Stack PHP разработчика с опытом от 5 лет для работы над проектами в сфере маркетинга. Предлагаем гибридный формат работы, конкурентную зарплату и возможности карьерного роста. Требуется уверенное знание PHP, MySQL и PostgreSQL. Не подойдут кандидаты, работающие над несколькими проектами одновременно.

    MySQLPHPPostgreSQL
    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция сторонней программы лояльности с терминалом оплаты.

    Требуется интегрировать программу лояльности в терминал оплаты для роботизированной мойки. Контроллером выступает ПК на Windows 10 с программой на C#. Интеграция должна обеспечить взаимодействие с оборудованием, передачу данных о скидках, ценах и ошибках в личный кабинет. Примерное ТЗ предоставлено.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать базу телефонов для вотсап рассылки город сатка челябинская обл

    Требуется собрать базу телефонов для WhatsApp-рассылки в городе Сатка, Челябинская область. Задача включает поиск и формирование списка контактов для эффективного общения.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать Базу никнеймов для онлайн игры

    $20

    Необходимо разработать базу из 1000 уникальных никнеймов для онлайн игры. Все ники должны быть в одно слово, содержать максимум 2 заглавные буквы и не включать спецсимволы. Формат - евро раскладка, ники должны быть более-менее живыми. Примеры, такие как 'XXzfrua', не подойдут.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить и скачать данные с сайта (без капч и защит от ботов)

    Требуется спарсить около 1000 модов для Minecraft с одного сайта. Необходимо сохранить данные в структуру JSON, включая описание, заголовки и файлы мода. Также требуется обрезать скриншоты от watermark и перевести текст с русского на английский. Файлы можно сохранить на сервер или передать через облачный сервис. Полное ТЗ будет предоставлено кандидату.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Макрос на VBA

    Разработайте макрос на VBA, который будет выдавать студенту рандомный билет из 4 тем, каждая из которых содержит 10 билетов. В каждом билете предусмотрено 5 вопросов. Необходимо обеспечить случайный выбор билета для студентов.

    VBA
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать программу на языке си++ в течени 24-ёх часов

    Требуется разработать программу на языке C++, которая вычисляет логическое выражение из файла LOG. Используя динамическое распределение памяти, реализуйте АТД Стек, где операнды будут заноситься в один стек, а операторы в другой. Программа должна быть готова в течение 24 часов.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спамер telegram python

    Требуется разработка спамера для Telegram на Python. Программа должна включать функции добавления аккаунтов, управления отправкой сообщений и логирования. Пользователь сможет задавать задержку, выбирать аккаунты для спама и загружать список пользователей из Excel. Программа должна обрабатывать блокировки аккаунтов и вести лог действий.

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Встановити на MAC OS AutoCAD 2022

    Требуется скачать и установить рабочую версию AutoCAD 2022 на MAC OS M1 pro по удаленному доступу. Заявки принимаются только от квалифицированных специалистов, уверенных в своих силах.

    AutoCAD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад