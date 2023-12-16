PYTHON DEVELOPER✅

Занимаюсь написанием ботов для автоматизации браузера, парсеров и всеми смежными с этим темами. Использую такие библиотеки как selenium, beautifulsoup4, requests.

Работал с языками C#, javascript, html и css

Писал автоответчик для headhunter, различные автореги, бот для покупок вещей по нужным параметрам в steam и много другого.

Надеюсь на сотрудничество!