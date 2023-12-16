PYTHON DEVELOPER✅
Занимаюсь написанием ботов для автоматизации браузера, парсеров и всеми смежными с этим темами. Использую такие библиотеки как selenium, beautifulsoup4, requests.
Работал с языками C#, javascript, html и css
Писал автоответчик для headhunter, различные автореги, бот для покупок вещей по нужным параметрам в steam и много другого.
Надеюсь на сотрудничество!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Парсер токенов OLX из заголовков2 просмотра
- Бот для binance с выгрузкой в телеграм2 просмотра
- Бот-автоскупщик нфт2 просмотра
- Авторегистратор записей на визу2 просмотра
- Парсер моментов WeChat1 просмотр
- Парсер подписок twitter аккаунта34 просмотра
- Авторегер google25 просмотров
- Бот автоответчик на вакансии HeadHunter28 просмотров
- Бот для покупки скинов cs:go по паттерну33 просмотра
- Авторегер twitter с использованием proxy17 просмотров