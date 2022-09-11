Требуется собрать базу телефонов для WhatsApp-рассылки в городе Сатка, Челябинская область. Задача включает поиск и формирование списка контактов для эффективного общения.
Интеграция сторонней программы лояльности с терминалом оплаты.
Необходимо интегрировать программу лояльности в терминал оплаты роботизированной мойки. Контроллером терминала выступает пк на windows 10, программа терминала написана на C#. На данный момент программа терминала контролирует работу оборудования (купюроприёмник, хоппер и терминал бесконтактной оплаты vendotek), запрашивает и передаёт информацию (скидки, цены, ip адреса оборудования, количество проведённых операций, ошибки и т.д.) в личный кабинет на сайте, а так же подаёт сигнал контроллеру мойки о запуске. Примерное ТЗ во вложении.
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