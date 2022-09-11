Необходимо разработать базу из 1000 уникальных никнеймов для онлайн игры. Все ники должны быть в одно слово, содержать максимум 2 заглавные буквы и не включать спецсимволы. Формат - евро раскладка, ники должны быть более-менее живыми. Примеры, такие как 'XXzfrua', не подойдут.
Собрать базу телефонов для вотсап рассылки город сатка челябинская обл
собрать базу телефонов для вотсап рассылки город сатка челябинская обл
Заявки фрилансеров
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