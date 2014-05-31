собрать базу телефонов для вотсап рассылки город сатка челябинская обл
- Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
есть база 1000 инн, нужно узнать контакты организаций для кпБазы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать конфигуратор межкомнатных дверей по подобию [url=https://radadoors.ru/configurator/]https://radadoors.ru/configurator/[/url]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн сайта на платформе лп, возможно дальнейшее сотрудничество Шлите ссылки на портфолио и сроки изготовления вместе с ценойДизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужны банера для ютуба, обложки фейсбукаБаннеры18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо установить плагин Yoast и поменять тему в вордпресс с сохранением всех текстовСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить ремаркетинг в гугле полностью, с банерами и текстом.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно сделать страницу для вирусного вебинара с подпиской и возможностью оплаты вот такую почти нужно http://online-universitet.ru/live/ Жду сроков реализации и стоимости вашей работыВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Нужно сделать страницу для вирусного вебинара с подпиской и возможностью оплаты вот такую почти нужно http://online-universitet.ru/live/ Жду сроков реализации и стоимости вашей работыВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Создание продающего лендинга.Вышлите подтверждение конверсии.Свою стоимость и сроки исполненияДизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать аватарку для паблика в контакте, со стрелочкой для подписки. Чтобы было красиво недорого и быстро. Еше нужно банеров много разных рекламных сделать.Напишите сроки,стоимостьИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть дизайн в фотошопе.Требуетс чтобы был для всех форматов,компа,планшета и смартфона.Тредцетя сделать домен и хостинг.Напишите сроки изготовления.Укажите работы.При успешной работе возможно долгосрочное сотрудничество.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для лидогенерации и продаже пестицидов,пришлите ссылки на портфолио.Какой есть опыт в данных темах? Cрок изготовления 2 дня.Напишите ваши цены.Делаете ли верску сайта и можно ли поставить на мой домен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад