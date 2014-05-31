nazhypov

Вадим Нажипов nazhypov

 
50 летРоссия/Челябинск
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kashey44
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать вирусную страницу на сайте
Рекомендую
Все сделал в срок и без проблем
Ответный отзыв
valter6781
Владлен 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Сделать аватарку для паблика вконтакте
Приятно работать с Вадимом, чёткое Т3, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличное качество,быстро все выполнил,учел все пожелания.Рекомендую
Ответный отзыв
Nemec_Vitaliy
Виталий 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Лендинг нужен
Вадим прекрасный работодатель: точное исчерпывающее ТЗ, своевременная оплата. Только позитивные впечатления! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень доволен работой,качеством и скоростью Виталия.Все сделал вовремя и по желанию внес коррективы.Рекомендую всем.
Ответный отзыв