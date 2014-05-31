valter6781

Владлен valter6781

 
29 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайнер

В данной группе:https://vk.com/obraztvoi , вы можете заказать красивое и не дорогое оформления для своей группы.

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Отзывы заказчиков
nazhypov
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Сделать аватарку для паблика вконтакте
Отличное качество,быстро все выполнил,учел все пожелания.Рекомендую
Приятно работать с Вадимом, чёткое Т3, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $1
от 10 дней
#112
Презентации
нет отзывов
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Баннеры
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от $5
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