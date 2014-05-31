Дизайнер
В данной группе:https://vk.com/obraztvoi , вы можете заказать красивое и не дорогое оформления для своей группы.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 лет назад
Отличное качество,быстро все выполнил,учел все пожелания.Рекомендую
Ответный отзыв
Приятно работать с Вадимом, чёткое Т3, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $1
от 10 дней
#112
Презентации
нет отзывов
от $10
от 100 дней
#790
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 20 дней
#2060