Добрый день! Меня зовут Стас и я делаю сайт =)
Вкратце - создание сайтов любой сложности с применением новейших технологий и решений, индивидуальная работа с каждым заказчиком, высокое качество исполнения, разумные сроки - все эти факторы не раз оставляли довольными моих заказчиков!
Ключевые навыки:
Разработка Web-приложение практически любой сложности на чистом PHP или с использование фреймверков;
Создание сайтов на CMS - Wordpress ,NetCat, Webasyst, Drupal;
Разработка собственных модулей для Webasyst;
Верстка сайтов с применением новейших технологий (HTML5, CSS3, JS);
Быстрая верстка landing pages( SASS, pug, bootstrap, flex);
Работа с базами данных(MySQL, MsSQL);
Опыт работы с большинством библиотек для разработки web-приложений;
Опыт разработки приложений на C++, C#, ASP.NET;
Умение работать в команде(GIT);
Терпеливое отношение к чужому коду;
Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;
Желание перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;
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