kashey44

Станислав kashey44

 
37 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов, настройка CMS, верстка, качество гарантированно!

Добрый день! Меня зовут Стас и я делаю сайт =)

Вкратце - создание сайтов любой сложности с применением новейших технологий и решений, индивидуальная работа с каждым заказчиком, высокое качество исполнения, разумные сроки - все эти факторы не раз оставляли довольными моих заказчиков!

Ключевые навыки:

Разработка Web-приложение практически любой сложности на чистом PHP или с использование фреймверков;

Создание сайтов на CMS - Wordpress ,NetCat, Webasyst, Drupal;

Разработка собственных модулей для Webasyst;

Верстка сайтов с применением новейших технологий (HTML5, CSS3, JS);

Быстрая верстка landing pages( SASS, pug, bootstrap, flex);

Работа с базами данных(MySQL, MsSQL);

Опыт работы с большинством библиотек для разработки web-приложений;

Опыт разработки приложений на C++, C#, ASP.NET;

Умение работать в команде(GIT);

Терпеливое отношение к чужому коду;

Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

Желание перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLBootstrapDrupalWebasystSASSNetCatВерстка лендингаGitASP.NET
Отзывы заказчиков
nazhypov
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужно сделать вирусную страницу на сайте
Все сделал в срок и без проблем
Рекомендую
Ответный отзыв
anggyre
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Поставить страничку на netcat
Четкая, быстрая работа, рекомендую.
Четко поставленные задачи. Быстрая оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
magalex75
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Создать скрипт, при заходе на сайт появляется "звездочка".
Все отлично. Очень быстро. Задача была понята сразу, лишних вопросов не задавал. Рекомендую как грамотного специалиста.
Задачи ставит ясно. Оплата без проволочек. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
DESINGLE
Марк 
35 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Функция для построения простого меню из файла
Не смотря на отрицательный отзыв у исполнителя, сотрудничеством доволен на все 100% Все сделано в срок, однозначно рекомендую к сотрудничеству данного исполнителя!
Все ок, рекомендую
Ответный отзыв
web-symmetria
Надежда 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$500
2 балла
10 лет назад
Сайт сервис "Блюдо дня" на Netcat
Сделал, часть работы, и пропал. На связь так и не вышел.
Хороший заказчик, начали работать, задачи четкие и понятные. Жаль не закончили работу из-за форс-мажорных обстоятельств с моей стороны
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 4 часов
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