Создание сайтов, настройка CMS, верстка, качество гарантированно!

Добрый день! Меня зовут Стас и я делаю сайт =)

Вкратце - создание сайтов любой сложности с применением новейших технологий и решений, индивидуальная работа с каждым заказчиком, высокое качество исполнения, разумные сроки - все эти факторы не раз оставляли довольными моих заказчиков!

Ключевые навыки:

Разработка Web-приложение практически любой сложности на чистом PHP или с использование фреймверков;

Создание сайтов на CMS - Wordpress ,NetCat, Webasyst, Drupal;

Разработка собственных модулей для Webasyst;

Верстка сайтов с применением новейших технологий (HTML5, CSS3, JS);

Быстрая верстка landing pages( SASS, pug, bootstrap, flex);

Работа с базами данных(MySQL, MsSQL);

Опыт работы с большинством библиотек для разработки web-приложений;

Опыт разработки приложений на C++, C#, ASP.NET;

Умение работать в команде(GIT);

Терпеливое отношение к чужому коду;

Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

Желание перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;