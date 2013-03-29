Сайт "под ключ"
Веб-студия "Симметрия" – это слаженная команда специалистов, реализовавшая множество проектов. Можем сделать современный, хорошо продуманный сайт и взять на себя последующие поддержку и продвижение. Также делаем мобильные сайты и приложения.
В основном делаем сайты на cms: ModX, NetCat, Битрикс, Joomla, Drupal.
Оплата нал, безнал, webmoney, яндекс.деньги, сделка без риска. Возможна работа по договору.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Содержание - Академия иудаики ешива Торат Хаим428 просмотров
- Анкета - Академия иудаики ешива Торат Хаим349 просмотров
- Академия иудаики ешива Торат Хаим523 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличная по оперативности и качеству работа. Будем сотрудничать на постоянной основе!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Интересное задание и оперативная оплата.