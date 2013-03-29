Сайт "под ключ"

Веб-студия "Симметрия" – это слаженная команда специалистов, реализовавшая множество проектов. Можем сделать современный, хорошо продуманный сайт и взять на себя последующие поддержку и продвижение. Также делаем мобильные сайты и приложения.

В основном делаем сайты на cms: ModX, NetCat, Битрикс, Joomla, Drupal.

Оплата нал, безнал, webmoney, яндекс.деньги, сделка без риска. Возможна работа по договору.