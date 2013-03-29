web-symmetria

Надежда web-symmetria

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сайт "под ключ"

Веб-студия "Симметрия" – это слаженная команда специалистов, реализовавшая множество проектов. Можем сделать современный, хорошо продуманный сайт и взять на себя последующие поддержку и продвижение. Также делаем мобильные сайты и приложения.

В основном делаем сайты на cms: ModX, NetCat, Битрикс, Joomla, Drupal.

Оплата нал, безнал, webmoney, яндекс.деньги, сделка без риска. Возможна работа по договору.

Отзывы заказчиков

simakova
Белла 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт на NetCat
Отличная по оперативности и качеству работа. Будем сотрудничать на постоянной основе!
Замечательный заказчик. Интересное задание и оперативная оплата.
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