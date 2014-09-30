Верстка лендинга

Требуется сверстать простой одностраничный сайт (single page) по готовому дизайну. Есть все картинки и тексты. HTML. Не использовать никаких библиотек, кроме jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п. При нажатии на ...