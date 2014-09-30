Верстка на 90% готова, нужно чуток доработать и перенести контент со старого сайта (движок НЕ нужен) Более подробное ТЗ в прикрепленном файле. Форма работы: ...
Верстка лендинга
Верстка лендинга, для пожертвований.
Макет и тз во вложении.
Примера слайдера нет, рисовали заново.
срок 1-2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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