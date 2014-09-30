Верстка лендинга

$95
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок321 просмотр

Верстка лендинга, для пожертвований.

Макет и тз во вложении.

Примера слайдера нет, рисовали заново.

срок 1-2 дня

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Denis_Demut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня
хорошая работа
все ок

Заявки фрилансеров

Denis_Demut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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