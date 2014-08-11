Есть сайт wordress с фиксированным шаблоном. Нужно переделать шаблон на адаптированный(responsive).
Доделать html5/ajax сайт, перенести контент
Верстка на 90% готова, нужно чуток доработать и перенести контент со старого сайта
(движок НЕ нужен)
Более подробное ТЗ в прикрепленном файле.
Форма работы:
- Сроки 15 дней
- пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО с примерами/ссылками на html5 сайты
- указывайте стоимость работы
- указывайте скайп (обязательно)
- работа по Безопасной сделки
- БЕЗ посредников
ТЗ
- Перенести контекст Разделов со старого сайта (текст,фото, видео- все сверстано в psd файле)
- Желательно: Каждый раздел сайта (всего 9) имеет свою папку, каждая статья/материал имеет свой html файл. При добавление НОВОЙ статьи (загрузки html файла на хостинг) в папку раздела она автоматически появляется на сайте.
- Новости отображаются по 5 шт. (с прокруткой), когда пользователь доходит (прокручивает) до нижней – автоматически подгружаются еще 5 (ползунок прокрутки при этом всегда связан с уровнем)
- Защита форм отправки писем от спама (НЕ капчей)
- Все фото и видео отображаются в сверстаном Лайтбокс. На фото работает лупа (СВЕРСТАНЫ)
- prefetch – автоматическая подзагрузка всех страниц (с любой страницы, видео, включая стартовую) ОБЯЗАТЕЛЬНО
- Ajax – урл и контент меняется при переключение раздела, сама страница (дизайн) Не обновляется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеются макеты, требуется вёрстка и постановка на ModX Revolution. Вёрстка респонсивная. Подробности в ТЗ. Бюджет по договорённости.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте, фрилансеры! Нужно сверстать сайт-визитку на Joomla. Нужна резиновая верстка. Мин. ширина 960рх, на больших экранах тянулось на всю ширину. Главная страница landing page, остальные простые. Горизонтальные пункты меню (ВАЖНО: ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется верстальщик с PSD в joomla 3.x Оплата после выполнения работы, только Qiwi переводом.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать одну страницу, чтобы она выглядела как http://lingualeo.com/ru. Отличия должно быть одно - "меню" слева и кнопка вверху "Регистрация" не должны пропадать. Все должно быть кроссплатформенно. Верстка - слоями. При масштабировании ...Завершен11 лет назад
Необходимо сверстать по шаблону одностраничный сайт. Настроить работу форм по нажатию на кнопки.Завершен11 лет назад
Столкнулись с особенностью обработки hover на устройствах под iOS. Нужно поправить. Подробности кандидату.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт, необходимо сверстать еще одну страницу. В двух словах - визуальный калькулятор, отмечаются checkbox'ы - меняется визуальное представление. Более подробно готов объяснить по почте (указана в профиле) Bootstrap, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть различные задания для начинающих программистов без опыта работы. Для тех, кто желает набраться опыта и попробывать свои силы. Оплата за задания будет, но не очень большая. Жду ваших заявок. Кидайте ...HTML-верстка45 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта potolkyy.ru надо исправить ошибки валидности и ускорить работу сайта,убрать лишний мусор из кода я так же выяснить какие плагины сильно замедляют работу сайта и заменить их кодом. Жду ваших предлжений.HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад