Доделать html5/ajax сайт, перенести контент

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок483 просмотра

Верстка на 90% готова, нужно чуток доработать и перенести контент со старого сайта

(движок НЕ нужен)

Более подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Форма работы:

- Сроки 15 дней

- пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО с примерами/ссылками на html5 сайты

- указывайте стоимость работы

- указывайте скайп (обязательно)

- работа по Безопасной сделки

- БЕЗ посредников

ТЗ

- Перенести контекст Разделов со старого сайта (текст,фото, видео- все сверстано в psd файле)

- Желательно: Каждый раздел сайта (всего 9) имеет свою папку, каждая статья/материал имеет свой html файл. При добавление НОВОЙ статьи (загрузки html файла на хостинг) в папку раздела она автоматически появляется на сайте.

- Новости отображаются по 5 шт. (с прокруткой), когда пользователь доходит (прокручивает) до нижней – автоматически подгружаются еще 5 (ползунок прокрутки при этом всегда связан с уровнем)

- Защита форм отправки писем от спама (НЕ капчей)

- Все фото и видео отображаются в сверстаном Лайтбокс. На фото работает лупа (СВЕРСТАНЫ)

- prefetch – автоматическая подзагрузка всех страниц (с любой страницы, видео, включая стартовую) ОБЯЗАТЕЛЬНО

- Ajax – урл и контент меняется при переключение раздела, сама страница (дизайн) Не обновляется.

AJAXHTML
11 лет назад
nae
49 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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