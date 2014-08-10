Для сайта potolkyy.ru надо исправить ошибки валидности и ускорить работу сайта,убрать лишний мусор из кода я так же выяснить какие плагины сильно замедляют работу сайта и заменить их кодом. Жду ваших предлжений.
Начинающий программист
Есть различные задания для начинающих программистов без опыта работы.
Для тех, кто желает набраться опыта и попробывать свои силы.
Оплата за задания будет, но не очень большая.
Жду ваших заявок.
Кидайте ваш скайп для связи.
Заявки фрилансеров
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