Адаптивная верстка макета + интеграция (wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок242 просмотра

Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста, который имеет опыт создания адаптивных шаблонов для wordpress. Исходная информация: есть макет (psd) городского портала с большим количеством внутренних страниц. на выходе необходима готовая тема wp со всем необходимым функционалом, установленная на cms.

Основные требования:

1. Опыт (подтверждается примерами соответствующих работ)

2. Чистый, валидный (в разумных пределах) код

3. Кроссбраузерность

Бюджет - по договоренности. К отзыву на проект добавляйте ориентировочную (начальную) стоимость на данный вид работ у вас. Жду ваших предложений.

С уважением, Вячеслав

WordPress
11 лет назад
SuperTester
Вячеслав 
32 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$80
3 дня
Рекомендую Виталия как хорошего специалиста. Перед ним стояла довольно непростая и объемная задача - адаптивная верстка целого портала; с поставленной задачей он справился отлично. Отдельно хочу отметить, что с человеком приятно общаться. Будем и дальше сотрудничать.
Вячеслав очень хороший заказчик. Он четко поставил задачу и критерии оценки объективны. Оплата пришла в срок. Всем рекомендую работать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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