Адаптивная верстка макета + интеграция (wordpress)

Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста, который имеет опыт создания адаптивных шаблонов для wordpress. Исходная информация: есть макет (psd) городского портала с большим количеством внутренних страниц. на выходе необходима готовая тема wp со всем необходимым функционалом, установленная на cms.

Основные требования:

1. Опыт (подтверждается примерами соответствующих работ)

2. Чистый, валидный (в разумных пределах) код

3. Кроссбраузерность

Бюджет - по договоренности. К отзыву на проект добавляйте ориентировочную (начальную) стоимость на данный вид работ у вас. Жду ваших предложений.

С уважением, Вячеслав