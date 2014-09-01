Нужно переработать стандартную шапку сайта. Будет другой вид + добавить карусельку или т.п. (будем решать в общении). На работу 1-3 дня. Сроки и приблизительную цену - в заявку. Работы относительно немного, то, какого вида нужна ...
Адаптивная верстка макета + интеграция (wordpress)
Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста, который имеет опыт создания адаптивных шаблонов для wordpress. Исходная информация: есть макет (psd) городского портала с большим количеством внутренних страниц. на выходе необходима готовая тема wp со всем необходимым функционалом, установленная на cms.
Основные требования:
1. Опыт (подтверждается примерами соответствующих работ)
2. Чистый, валидный (в разумных пределах) код
3. Кроссбраузерность
Бюджет - по договоренности. К отзыву на проект добавляйте ориентировочную (начальную) стоимость на данный вид работ у вас. Жду ваших предложений.
С уважением, Вячеслав
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