Нужно сделать рабочий интернет-магазин, дизайн есть. В проекте много эффектов вроде плавного перехода цвета или автоматического наведения курсора при заходе на страницу. Так-что прошу писать людей, которые "не первый день работают". Если ...
Русификация шаблона wordpress
Необходимо русифицировать шаблон и установить его на хостинг
Заявки фрилансеров
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