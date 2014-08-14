Решили обновится. Нужен человек, который смог бы аккуратно и красиво все сверстать. Интересует только верстка, натягивать на cms нет необходимости. Если получится сделать адаптив - будет плюсом. 1. Верстка должна быть сделана ...
Доработать сайт
Приветствую!
Необходима верстка 3х макетов.
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