Верстка админки сайта с использованием Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок611 просмотров

Решили обновится. Нужен человек, который смог бы аккуратно и красиво все сверстать. Интересует только верстка, натягивать на cms нет необходимости. Если получится сделать адаптив - будет плюсом.

1. Верстка должна быть сделана с применением фреймворка Bootstrap 3.2.0 или выше (последние версии на момент разработки).

2. Должны быть использованы, заранее заданные классы Bootstrap (для сетки, и особенно для элементов управления).

3. Должен быть использован препроцессор Less (для генерации css - вместе с less bootstrap-a) или saas, говорят последний лучше.

4. Кроме визуального совпадения с макетом, должна быть четкая структура верстки и использоваться соответствующие теги: шапка, подвал, заголовки, подзаголовки и другие элементы.

5. Дополнительно, в соответствии со стилями, необходимо сделать верстку форм, таблиц, списков, цитат, заголовки до 3 уровня.

6. Макет сделан так чтобы по минимуму использовать собственные стили, а побольше стили Bootstrap. Если при использовании родного для Bootstrap стилизации вид незначительно отличается от макета (радиус закругления или отступление на несколько пикселей) то отдавать предпочтение стилизации Bootstrap.

7. По возможности верстка должна быть адаптирована под различные аксессуары (десктоп, планшет, смартфон)

BootstrapCSS
10 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранные исполнители

kamm
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$77
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Категорически рекомендую Александра как одного из лучших заказчиков, с которыми приходилось работать. Подробнейшее ТЗ, своевременная оплата, постоянно на связи. Спасибо за сотрудничество!
anatoliy_naida
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
10 лет назад
$100
2 дня
Анатолий, второй ваш отзыв на этом проекте и второй негативный! Стоит задуматься, может вообще не стоит предоставлять услуги если не получается? Анатолий взял задачу 29.10, обещал за два дня все сделать. Сейчас уже 03.11. На мои просьбы предоставить хоть что-то кормил меня завтраками. То не успевает, то нет времени и т.д. Зачем было тогда браться? Радует только одно - что денег я авансом не платил, и в результате только потеря времени! Крайне не рекомендую такого несерьезного исполнителя к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kamm
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
anatoliy_naida
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
10 лет назад

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