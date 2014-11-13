Верстка админки сайта с использованием Bootstrap

Решили обновится. Нужен человек, который смог бы аккуратно и красиво все сверстать. Интересует только верстка, натягивать на cms нет необходимости. Если получится сделать адаптив - будет плюсом.

1. Верстка должна быть сделана с применением фреймворка Bootstrap 3.2.0 или выше (последние версии на момент разработки).

2. Должны быть использованы, заранее заданные классы Bootstrap (для сетки, и особенно для элементов управления).

3. Должен быть использован препроцессор Less (для генерации css - вместе с less bootstrap-a) или saas, говорят последний лучше.

4. Кроме визуального совпадения с макетом, должна быть четкая структура верстки и использоваться соответствующие теги: шапка, подвал, заголовки, подзаголовки и другие элементы.

5. Дополнительно, в соответствии со стилями, необходимо сделать верстку форм, таблиц, списков, цитат, заголовки до 3 уровня.

6. Макет сделан так чтобы по минимуму использовать собственные стили, а побольше стили Bootstrap. Если при использовании родного для Bootstrap стилизации вид незначительно отличается от макета (радиус закругления или отступление на несколько пикселей) то отдавать предпочтение стилизации Bootstrap.

7. По возможности верстка должна быть адаптирована под различные аксессуары (десктоп, планшет, смартфон)