Верстка Лендинга и натяжка на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок222 просмотра

Требуется верстка Лендинга и натяжка на WP, для дальнейшего простого редактирования.

Прикрепляю превью и тз.

Макет сайта в PSD

Сроки до 10 августа, бюджет строго фиксирован 3000 руб.

Превью макета и ТЗ https://yadi.sk/d/AJareqO4ZF6bb

WordPress
11 лет назад
aleks-krantov
Александр 
32 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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