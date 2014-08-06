Необходимо качественно сверстать 5 страниц сайта. Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE. ВАЖНО! соблюдение всех требований к верстке, которые в приложении. ...
Поправить отображение ipad/ipad mini сайта на WP
Сайт http://rlu.ru/1ovv
Нужно сделать так, что бы на ipad/ipad mini сайт отображался так же как и на мониторе.
Сделать нужно сегодня, в заявке укажите стоимость.
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