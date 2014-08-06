Необходимо сверстать сайт в формате псд ссылка https://yadi.sk/d/mPuJgfBgZCAfv Также необходимо посадить его на движок (движок любой) Оплата по факту исполнения Пишите ваши цены, сроки и скайп
Верстка сайта, 4 страницы
Нужно сверстать небольшой проект, 4 страницы. Срок 1 день на главную, 3-4 внутренние.
Требуется написание скриптов. Валидность верстки, от IE8+
Макеты https://yadi.sk/d/qx4n5ud4ZBVCo
Подробности при обсуждении лично.
Заявки фрилансеров
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