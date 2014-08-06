Верстка сайта, 4 страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок285 просмотров

Нужно сверстать небольшой проект, 4 страницы. Срок 1 день на главную, 3-4 внутренние.

Требуется написание скриптов. Валидность верстки, от IE8+

Макеты https://yadi.sk/d/qx4n5ud4ZBVCo

Подробности при обсуждении лично.

11 лет назад
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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