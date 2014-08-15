Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок261 просмотр

Писать тем, кто свободен. Есть простой сайт. Необходимо сверстать до 9 утра по Москве.

В заявках сразу оставляйте свой скайп. Предпочтение будет отдано в соотношении: цена / качество.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Рекомендую как ответственного исполнителя! Все выполнил качественно и в срок!
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Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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