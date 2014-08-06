Пофиксить hover and click для iOS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок102 просмотра

Ситуация следующая: есть блок, при наведении на который показывается другой блок, на который можно кликнуть и это вызовет определенное событие.

Как вы уже догадались, эта связка не работает в Safari под iOS.

Сделать нужно сегодня и дешево.

iOS
11 лет назад
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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