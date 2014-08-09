Сверстать лендинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки115 просмотров

Нужно сверстать лендинг. Картинка во вложении. Срок 2 дня.

11 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
11 лет назад
$50
2 дня
Это именно тот случай, когда говорят про соотношение цена - качество. Только качество высшей пробы. Выбрал этого исполнителя случайно, среди остальных поданных заявок. Константин крайне адекватный исполнитель, крайне пунктуальный и ответственный. Понимает все с полуслова. Рекомендую всем.
Лучший работодатель в моей жизни.

Заявки фрилансеров

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
11 лет назад

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