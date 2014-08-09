Сверстать лендинг

Это именно тот случай, когда говорят про соотношение цена - качество. Только качество высшей пробы. Выбрал этого исполнителя случайно, среди остальных поданных заявок. Константин крайне адекватный исполнитель, крайне пунктуальный и ответственный. Понимает все с полуслова. Рекомендую всем.