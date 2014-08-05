Создать html шаблом для электронной почты, материалы предоставим, должен быть текст, фон, пара ссылок. Файлы вышлю. Оплата на яндекс деньги
Верстка и натяжка
Требуется адаптивная верстка и натяжка, желательно на Joomla 2.5-3.0. Все psd в наличии.
Сайт в целом обычный, некоторые особенности:
- нужно будет реализовать всплывающее окно заказа услуг;
- настроить слайдер с показами информации взятой из wordstat.yandex.ru согласно региону пользователя.
Со сроками торопить не будем. Пишите.
При качественном выполнении работы, возможно постоянное долгосрочное сотрудничество с исполнителем, предоставим объем работ!!!
PS Тз во вложении
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