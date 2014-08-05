Верстка и натяжка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок214 просмотров

Требуется адаптивная верстка и натяжка, желательно на Joomla 2.5-3.0. Все psd в наличии.

Сайт в целом обычный, некоторые особенности:

- нужно будет реализовать всплывающее окно заказа услуг;

- настроить слайдер с показами информации взятой из wordstat.yandex.ru согласно региону пользователя.

Со сроками торопить не будем. Пишите.

При качественном выполнении работы, возможно постоянное долгосрочное сотрудничество с исполнителем, предоставим объем работ!!!

PS Тз во вложении

Joomla
11 лет назад
Kro
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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