Настроить сайт

Имеется сайт на opencart http://c2n.me/iFHOPW , на странице оформления заказа выводятся различные блоки и поля для вписывания туда своих данных.

Надо сделать/настроить так, что бы выводился адрес доставки, выбор определенного варианта доставки и от выбора доставки выводились варианты оплаты.

Страница оформления заказа выводится дополнительным модулем, который по сути все пункты может решить.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.