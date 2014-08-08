Настроить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки170 просмотров

Имеется сайт на opencart http://c2n.me/iFHOPW , на странице оформления заказа выводятся различные блоки и поля для вписывания туда своих данных.

Надо сделать/настроить так, что бы выводился адрес доставки, выбор определенного варианта доставки и от выбора доставки выводились варианты оплаты.

Страница оформления заказа выводится дополнительным модулем, который по сути все пункты может решить.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.

Opencart
11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$7
3 дня
Исполнитель сделал всю работу как надо, в короткие сроки, рекомендую!
Приятный заказчик, хорошо сформулированное задание, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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