Верстка шаблонов для трех сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок198 просмотров

Есть готовые варианты дизайна для трех сайтов. Необходимо сделать из них рабочие шаблоны. Сайты на CMS: Cotonti, OpenCart, InstantCMS. Принимаются заявки как на все сайты разом, так и на каждый проект по отдельности.

Opencart
11 лет назад
Perreira
Николай 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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