Сайт на сейчас: http://464034.compo.web.hosting-test.net/ инструкция - http://catchthemes.com/theme-instructions/catch-kathmandu/ Визуально должен стать похожим на такой: http://catchthemes.com/demo/catch-kathmandu/ с такими изменениями: - справа от логотипа и названия сайта - 2 номера городских ...
Верстка шаблонов для трех сайтов
Есть готовые варианты дизайна для трех сайтов. Необходимо сделать из них рабочие шаблоны. Сайты на CMS: Cotonti, OpenCart, InstantCMS. Принимаются заявки как на все сайты разом, так и на каждый проект по отдельности.
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