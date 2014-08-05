Поправить стиль для списка на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок145 просмотров

Добрый день!

На сайте на Вордпрессе не правильно отображается табулированный список в контентной части (черный цвет вместо синего, как у всего текста на странице, и нет точек у пунктов списка), нужно это поправить!

Кто готов - оставляйте скайп, сразу свяжусь!

Бюджет до 5 вмз, но лучше меньше!

WordPress
11 лет назад
bratishco
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$3
1 день
Спасибо Максиму за оперативную помощь с версткой! Все сделано качественно, быстро и недорого - так держать!
Все отлично, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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