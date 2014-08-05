Поправить стиль для списка на сайте

Добрый день!

На сайте на Вордпрессе не правильно отображается табулированный список в контентной части (черный цвет вместо синего, как у всего текста на странице, и нет точек у пунктов списка), нужно это поправить!

Кто готов - оставляйте скайп, сразу свяжусь!

Бюджет до 5 вмз, но лучше меньше!