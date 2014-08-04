1. На существующем html сайте www.blestit.ru сделать форму обратной связи, по образцу: http://riitm.ru/?page=order , кнопку для нее разместить справа в шапке, под кнопкой прайс-лист, на таком же расстоянии что и контакты. После отправки заполненной формы, ...
Подправить верстку макета bootstrap
Необходимо красиво оформить и сверстать отображение формы поиска и списка авто.
Форма и список должен быть адаптивным под все устройства как и сам шаблон.
Шаблон построен на bootstrap и желательно все оформить на нем.
http://test.carlot.ru/cars/stats/mitsubishi/triton/
Обязательно в заявке указывайте сроки и бюджет.
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