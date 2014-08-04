Подправить верстку макета bootstrap

Необходимо красиво оформить и сверстать отображение формы поиска и списка авто.

Форма и список должен быть адаптивным под все устройства как и сам шаблон.

Шаблон построен на bootstrap и желательно все оформить на нем.

http://test.carlot.ru/cars/stats/mitsubishi/triton/

Обязательно в заявке указывайте сроки и бюджет.