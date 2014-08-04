Подправить верстку макета bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка146 просмотров

Необходимо красиво оформить и сверстать отображение формы поиска и списка авто.

Форма и список должен быть адаптивным под все устройства как и сам шаблон.

Шаблон построен на bootstrap и желательно все оформить на нем.

http://test.carlot.ru/cars/stats/mitsubishi/triton/

Обязательно в заявке указывайте сроки и бюджет.

Bootstrap
11 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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