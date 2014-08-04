1. На существующем html сайте www.blestit.ru сделать форму обратной связи, по образцу: http://riitm.ru/?page=order , кнопку для нее разместить справа в шапке, под кнопкой прайс-лист, на таком же расстоянии что и контакты. После отправки заполненной формы, ...
Ландинг пейдж - дизайн и верстка
Требуется создать ландинг пейдж под ключ или только дизайн, верстка, программирование. Во втором случае текст и фото предоставляем. Категория товаров - детские коляски. Что хочется получить покажу.
От вас стоимость работы и ссылка на портфолио!
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