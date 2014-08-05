Нужно сделать простую верстку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок300 просмотров

Время доброе, нужно сделать простую верстку, файл в pdf но там простые html таблицы, текст фотки. Сложно нет нечего, сделал бы и сам себе , но нету времени. Кто готов выполнить, пишите в ЛС, скину pdf

И так же внутри использовать для таблиц и т.д классы, не каких div style="color:#000" думаю понятно.

Оплата на веб мани.

HTML
11 лет назад
bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Владислава, как исполнителя. +++++ Человек не имея PSD сделал верстку, по pdf файлу, + он учел все мои пожелания, всё подогнал как я и хотел, справился самостоятельно, не задавая лишних вопросов, что является тоже плюсом. Задание реально не маленькое, сроки сжатые, Владислав сказал, что сроки будут 1 день, и справился за 6 ЧАСОВ, что очень радует. Не буду многословен, скажу просто, что очень доволен работой, всем рекомендую к сотрудничеству. PS: все файлы по полочкам, что очень удобно, код чистый и хороший ;) Был рад с Вами работать, спасибо за качественную работу.
Было приятно работать с Богданом, культурный, пунктуальный, вежливый, задачу ставит чётко, по мелочам не дёргает. Оплата в срок и без проблем. Рекомендую всем, отличный работодатель. Спасибо и Вам, Богдан!

Заявки фрилансеров

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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