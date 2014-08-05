Время доброе, нужно сделать простую верстку, файл в pdf но там простые html таблицы, текст фотки. Сложно нет нечего, сделал бы и сам себе , но нету времени. Кто готов выполнить, пишите в ЛС, скину pdf

И так же внутри использовать для таблиц и т.д классы, не каких div style="color:#000" думаю понятно.

Оплата на веб мани.