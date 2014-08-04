Исправить ошибки в верстке

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки212 просмотров

Здравствуйте, необходимо внести СРОЧНО изменения в верстку.

На сайте используется SimplaCMS, шаблонизатор Smarty. Адрес сайта http://eskalat.ru/

ТЗ Прикрепил

11 лет назад
bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Дмитрий великолепно справился с поставленной задачей! Рекомендую всем!
Работа строго по тз, оплата в срок, приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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