Сверстать макеты интернет-магазина

$90
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок332 просмотра

Сверстать макеты интернет-магазина

Скрины в приложении

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад
$90
4 дня
Прекрасная верстка! Хорошие сроки! Благодарю за работу!
Выполнили очередной проект, все отлично! Спасибо.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад

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