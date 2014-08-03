Требуется сверстать дизайн сайта на wordpress

Нужно сверстать дизайн на блог wordpress. Сам макет достаточно простой и не требует никаких супер закруток и так далее. Сайт посвященный фитнес, бодибилдинг тематике. Бюджет ограничен!

Ищу ответственного и профессионального исполнителя который сделает всю работу за короткий срок.