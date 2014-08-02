Нужно сделать одностраничник (возможно несколько) для продажи, на платформе конструктора LPgenerator. Пишите пожалуйста, только те, кто готов взяться с проект за небольшие деньги. Бюджет сильно ограничен.
Внести изменения в страницу сайта
Перенести меню -главная, о нас сверху баннеров гарантия-наши преимущества-доставка.
Логотип растянут по ширине.
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