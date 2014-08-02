Верстка лендинга в html

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок231 просмотр

Необходима верстка подписных страниц в html

Размер – 2-3 экрана, стиль простой, дизайн-макет предоставлю в psd

Необходимо добавить скрипты контактной формы и обратного отсчета.

Необходимо, чтобы получившиеся странички смотрелись хорошо во всех основных браузерах и часто встречающихся разрешениях экрана.

Напишите Вашу стоимость и сроки.

HTML
11 лет назад
Natalia-1979
Наталия 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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