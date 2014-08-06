Cверстать лендинг.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок255 просмотров

Есть макет, нужно заверстать и прикрутить скрипты:

1) fancybox

2) jCarousel

3) сделать прилипающее меню

4) вывод карты яндекса

5) отправка форм и модальные окошки (можно стилизовать фанси)

Из особенностей - заголовки картинками.

Срок: 2 дня. Макет прилепил, жду предложений по цене.

11 лет назад
lamnenid
Леонид 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$55
2 дня
Крайне признателен за своевременно выполненную работу. Сроки горели, но Сергей сдал проект вовремя!
Все ок

Заявки фрилансеров

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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