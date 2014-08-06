Разрабатываю сайт- одностраничник. Открытие различными браузерами. Тема: инжиниринг - продажа и монтаж котлов отопления. Дизайн в разработке до 04.08. Необходима верстка сайта - одностраничника. ТЗ после отбора. Бюджет 45-50 USD.
Cверстать лендинг.
Есть макет, нужно заверстать и прикрутить скрипты:
1) fancybox
2) jCarousel
3) сделать прилипающее меню
4) вывод карты яндекса
5) отправка форм и модальные окошки (можно стилизовать фанси)
Из особенностей - заголовки картинками.
Срок: 2 дня. Макет прилепил, жду предложений по цене.
Выбранный исполнитель
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