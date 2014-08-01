Ревизия и доработка верстки

Требуется провести ревизую и доработать верстку. Большая часть работы по этим пунктам уже сделана.

1. Требуется обеспечить кроссбраузерность (минимум: IE8+, Firefox3+,Opera9+, Safari, Chrome) и валидность верстки.

2. Добиться того чтобы при масштабировании в браузере (+/- размер окна, увеличение/уменьшение) и изменении разрешения экрана она не сыпалась.

3. Обеспечить отображение на мобильных устройствах (планшет, телефон) такое же как и на пк. Не требуется создавать мобильную версию сайта, требуется чтобы это была та же версия. В общем, чтобы не было проблем при просмотре сайта у пользователей.

4. Верстка должна соответствовать стандартам: HTML5 и CSS3.

5. Разделить цсс от слайдера и оформления страницы, тем самым обеспечить обновляемость скрипта слайдера.

7. Исправить косяки с графикой (на некоторых графических элементах появился алиасинг, непонятно откуда взявшийся)

8. Дополнительные детали обсуждаются с исполнителем.

Ссылка на слайдер для баннеров: http://codecanyon.net/item/layerslider-responsive-jquery-slider-plugin/922100?ref=kreatura

макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B7IWv4ecX87dQ3VJMmhDd0pETU0&usp=sharing

текущий вариант верстки приложен.

В отклике укажите стоимость часа работы, ориентировочный объем работ (в часах) и срок выполнения. Работаю только через безопасную сделку.