Требуется микроразметка (для всего сайта, то есть для всех страниц) http://schema.org для сайта на wordpress. Сайт: http://soulofsport.ru Жду предложения.
Ревизия и доработка верстки
Требуется провести ревизую и доработать верстку. Большая часть работы по этим пунктам уже сделана.
1. Требуется обеспечить кроссбраузерность (минимум: IE8+, Firefox3+,Opera9+, Safari, Chrome) и валидность верстки.
2. Добиться того чтобы при масштабировании в браузере (+/- размер окна, увеличение/уменьшение) и изменении разрешения экрана она не сыпалась.
3. Обеспечить отображение на мобильных устройствах (планшет, телефон) такое же как и на пк. Не требуется создавать мобильную версию сайта, требуется чтобы это была та же версия. В общем, чтобы не было проблем при просмотре сайта у пользователей.
4. Верстка должна соответствовать стандартам: HTML5 и CSS3.
5. Разделить цсс от слайдера и оформления страницы, тем самым обеспечить обновляемость скрипта слайдера.
7. Исправить косяки с графикой (на некоторых графических элементах появился алиасинг, непонятно откуда взявшийся)
8. Дополнительные детали обсуждаются с исполнителем.
Ссылка на слайдер для баннеров: http://codecanyon.net/item/layerslider-responsive-jquery-slider-plugin/922100?ref=kreatura
макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B7IWv4ecX87dQ3VJMmhDd0pETU0&usp=sharing
текущий вариант верстки приложен.
В отклике укажите стоимость часа работы, ориентировочный объем работ (в часах) и срок выполнения. Работаю только через безопасную сделку.
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