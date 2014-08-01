Ревизия и доработка верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки192 просмотра

Требуется провести ревизую и доработать верстку. Большая часть работы по этим пунктам уже сделана.

1. Требуется обеспечить кроссбраузерность (минимум: IE8+, Firefox3+,Opera9+, Safari, Chrome) и валидность верстки.

2. Добиться того чтобы при масштабировании в браузере (+/- размер окна, увеличение/уменьшение) и изменении разрешения экрана она не сыпалась.

3. Обеспечить отображение на мобильных устройствах (планшет, телефон) такое же как и на пк. Не требуется создавать мобильную версию сайта, требуется чтобы это была та же версия. В общем, чтобы не было проблем при просмотре сайта у пользователей.

4. Верстка должна соответствовать стандартам: HTML5 и CSS3.

5. Разделить цсс от слайдера и оформления страницы, тем самым обеспечить обновляемость скрипта слайдера.

7. Исправить косяки с графикой (на некоторых графических элементах появился алиасинг, непонятно откуда взявшийся)

8. Дополнительные детали обсуждаются с исполнителем.

Ссылка на слайдер для баннеров: http://codecanyon.net/item/layerslider-responsive-jquery-slider-plugin/922100?ref=kreatura

макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B7IWv4ecX87dQ3VJMmhDd0pETU0&usp=sharing

текущий вариант верстки приложен.

В отклике укажите стоимость часа работы, ориентировочный объем работ (в часах) и срок выполнения. Работаю только через безопасную сделку.

HTMLjQuery
11 лет назад
asu84
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Дмитрий не выполнил ни одного условия сделки и просрочил выполнение задания (срок был 2 дня с момента заключения сделки), за неделю абсолютно ничего не сделал. В первый-второй день он пытался разобраться с чужой версткой, но наделал еще больше багов. Когда понял, что в верстке я разбираюсь, сказал, что требуется либо верстать с нуля, либо оказывается от работы. Я согласился на верстку с нуля и, на следующий день, появился только к вечеру (третий день) сказал, что компьютер сгорел, но тем не менее к утру будет уже готова главная страница. Главная не готова даже сейчас (уже 8й день), исполнитель пропал, в скайпе не отвечает, несмотря на регулярный онлайн. Хорошо хоть оформил с ним безопасную сделку, сейчас арбитраж ее рассматривает, по итогам будет и в системе вебмани отрицательный отзыв.
Не смотр на отрицательный отзыв , РЕКОМЕНДУЮ. Закащик требоватильный, но не знаком к принципами рендеринга разных браузеров и делая вывод из общения в верстке особо не разбирается . НО КАК ЗАКАЩИК НАДЕЖНЫЙ ВСЕГДА НА СВЯЗИ ЛОЯЛЬНЫЙ СОВЕТУЮ ВСЕМ. Сотрудничество не состоялось в иду моих личных аспектов.

Заявки фрилансеров

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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