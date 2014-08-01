Микроразметка сайта на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки112 просмотров

Требуется микроразметка (для всего сайта, то есть для всех страниц) http://schema.org для сайта на wordpress.

Сайт: http://soulofsport.ru

Жду предложения.

WordPress
11 лет назад
konstbela
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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