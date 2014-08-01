Привет друзья. работа для тех кто не спит) Вот такие простые макеты надо сверстать https://yadi.sk/d/ZfgepsRDYob6r От вас цена и сроки. От меня моментальная оплата.
Микроразметка сайта на wordpress
Требуется микроразметка (для всего сайта, то есть для всех страниц) http://schema.org для сайта на wordpress.
Сайт: http://soulofsport.ru
Жду предложения.
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